فيديو.. محافظ أسوان يقوم بجولته ميدانية على الكنائس لمتابعة الإجراءات التأمينية





أسوان - صلاح المسن

استكمل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مساء اليوم جولته الميدانية للمرور على عدد من الكنائس لمتابعة الإجراءات التأمينية بها على أرض الواقع والإستعدادات الكاملة لإستقبال إحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد وقد رافق المحافظ أثناء الجولة التى شملت كاتدرائية الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس وكنيسة الأقباط الكاثوليك مساعد مدير الأمن ، ولفيف من القيادات الأمنية ، فضلاً عن رئيس مدينة أسوان.

وطالب اللواء مجدى حجازى أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والإستعداد التام للتعامل الفورى مع أى ظروف طارئة أولاً بأول ولحظة بلحظة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة فى الشارع الأسوانى على الوجه الأكمل ، مؤكداً على أهمية الدور الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة وتفانيهم فى أداء رسالتهم الوطنية وواجبهم تجاه وطنهم لتحقيق الأمن والإستقرار والتصدى لقوى الشر فى هذه الفترة الهامة من تاريخ الوطن .

وأعطى مجدى حجازى توجيهاته لمسئولى الجهات المختصة بضرورة التأمين المحكم لدور العبادة بكافة الوسائل ، مع تعيين أفراد أمن ذكور وإناث من الكنائس لتفتيش روادها بأسلوب راقى من خلال البوابات الإلكترونية المتواجدة أمامها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحقيق التأمين المطلوب على أكمل وجه

كما وجه حجازى مسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة لتسهيل وتيسير حركة المواطنين فى إتجاه الكنائس أو داخل كافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ، مع ضرورة تحقيق الإنضباط المطلوب فى الشارع من خلال تطبيق القانون وفرض الغرامات الفورية وسحب الرخص للسيارات المخالفة ، وخاصة التى تقف فى الإتجاه الممنوع وتتسبب فى إنتشار المواقف العشوائية والإختناق المرورى

مكلفاً رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة والمخلفات مع إزالة الأتربة من جانبى الأرصفة ورفع أى تراكمات من تجمعات المياه وأيضاً دهان الأرصفة والبلدورات والأسوار والواجهات المجاورة للكنائس باللون الموحد الخاص بالمحافظة ، ووضع أغطية لمطابق الصرف الصحى أو تجميع وصلات الإنارة والإشارات المرورية وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالمناطق المحيطة بها وإشعار الأخوة الأقباط بفرحة العيد والإستمتاع به

وأكد المحافظ على ضرورة قيام المحليات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك والمحلات لتنفيذ أعمال النظافة أمام واجهتها وبنطاقها بشكل يومى ، وبالتوازى تفعيل دور المشاركة المجتمعية وخاصة الشباب للمساهمة الجادة فى دهان الأسوار وعمل الجداريات بشكل جمالى يبرز التراث والفنون الأسوانية أمام السائحيين والضيوف، وخاصة أننا فى بداية الموسم السياحى الذى يشهد زيادة ملحوظة على مستوى السياحة الدولية والداخلية خلال هذه الأيام .



محافظ أسوان يتفقد الإجراءات التأمينية



جولة المحافظ الميدانية للمرور على عدد من الكنائس



التأمين المحكم لدور العبادة



المحافظ يؤكد علي ليقظة التامة والاستعداد التام



جاب من جولة المحافظ