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فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

الإثنين، 01 يناير 2018 11:02 م
فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب السفير بسام راضى


كتب محسن البديوى
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أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب وخاصة فى شمال سيناء، مضيفًا أنه سيكون هناك انحسار للإرهاب بشكل كبير، ويوجد تنسيق بين الأجهزة الأمنية لدحره.

وقال "راضى"، خلال حواره بالتلفزيون المصرى، إن جهود المصالحة بين فتح حماس تصب فى عميلة السلام، وتوحيد الصف الفلسطينى الداخلى، وتنمية قطاع غزة والأراضى الفلسطينية، والارتقاء بالظروف المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطينى المقيم على تلك الرقعة، بما يعود بالنفع عليهم وتحقيق الأمن، وعلاقة ذلك بالحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد أن العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية وقديمة، خاصة فى فترة الخمسينيات والستينيات، ورئيس الجمهورية يولى أهمية قصوى للتحركات الأفريقية، وهناك نشاط كبير جدًا، ومصر تمد جسور التعاون للأخوة الأفارقة.

 

وعن العلاقات المصرية الروسية، أوضح أن البلدين يجمعهما علاقات تاريخية وقديمة، تمتد للماضى، وروسيا إبان الاتحاد السوفيتى، كان لها أيادى بيضاء على مصر فى المشاريع التنموية، وعلى رأسها السد العالى، وما يحدث الآن استمرا لهذا الدور القديم التنموى، ومصر تفتح ذراعيها للجميع فى إطار المصلحة المشتركة والمنفعة وهناك مشاريع تنموية كبيرة تشترك فيها روسيا وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، كما أن عودة الطيران سيساهم فى استعادة المعدلات السياحية بين البلدين.

 

وتابع: " نتمنى انحسار الإرهاب ومزيد النجاح للأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب، وهناك جهود مخلصة بقيادة الرئيس، وهناك متابعة يومية، وبإذن الله نرى ذلك قريبا.. فمن زرع حصد".

 

 

 


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