فيديو.. عبد المحسن سلامة: سنطلق اسم إبراهيم نافع على مبنى الإصدارات بنقابة الصحفيين





كتب أحمد سامح

تقدم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالعزاء للأسرة الصحفية لوفاة الكاتب الكبير إبراهيم نافع، موضحا أن إبراهيم نافع قيمة كبيرة جداً فى مجال الصحافة.

وأكد نقيب الصحفين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الراحل إبراهيم نافع هو صاحب الإطلاق الثالث لمؤسسة الأهرام، حيث كان الإطلاق الأول فى عهد الاستاذين سليم وبشارة تقلا، والإطلاق الثانى فى عهد الاستاذ محمد حسنين هيكل، وكان "نافع" صاحب الإطلاق الثالث بإصدار "الأهرام المسائى اليومى، الأهرام وييكلى "بالانجليزية"، الأهرام ابدو "بالفرنسية"، وعدد من الإصدارات تصل إلى 18 إصدارا".

وأضاف عبد المحسن سلامة، أن الكاتب الكبير إبراهيم نافع هو من إقامة المبنيين الإضافيين فى نقابة الصحفيين أو ما يطلق عليهم "مبنى الاصدارات والمبنى الحديث"، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين تستعد لإطلاق اسم "إبراهيم نافع" على مبنى الإصدارات وهو ما سيتم عرضه على مجلس إدارة النقابة فى جلستها المقبلة.