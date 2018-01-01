فيديو.. سر غياب صلاح عن ليفربول.. وهل يعود "شيكا" للزمالك.. جولة إخبارية جديدة مع "حسن مجدى"الإثنين، 01 يناير 2018 07:27 م
حسن مجدى
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يقدم الزميل حسن مجدى، جولة إخبارية جديدة من داخل صالة تحرير اليوم السابع، تناقش أهم الملفات المحلية والإقليمية وعلى رأسها الثورة الإيرانية، وسرغياب محمد صلاح عن ليفربول، واحتمالات عودة شيكابلا للزمالك.
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