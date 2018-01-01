فيديو.. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إبراهيم نافع "طلعت حرب الأهرام"





كتب أحمد سامح

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه بعد إجراء الراحل "إبراهيم نافع" للعملية الجراحية الأخيرة، التقى المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لتحقيق روح القانون فى قضية "نافع" لحالته الصحية التى تستدعى عودته لمصر، موضحاً ان رئيس جهاز الكسب كان متعاطفاً جداً مع حالته.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن إبراهيم نافع هو "طلعت حرب الاهرام" لقيامه بالعديد من الانجازات والإنشاءات المفيدة لمؤسسة الأهرام، مضيفاً أن الأهرام خلال الفترات الاخيرة كان بها عظيمين، محمد حسنين هيكل "عظيم سياسى"، و إبراهيم نافع "عظيم اقتصادى"، وسيخلد التاريخ اسميهما مع احترام جميع من تولى رئاسة الأهرام من بعدهم، مشيراً إلى أنه خلال المؤتمر الذى انعقد بالمؤسسة خلال الأيام الماضية، حينما ذكر اسم "إبراهيم نافع" ضجت القاعة بالتصفيق، متابعاً: "ده إبراهيم نافع شوف مكانته فين .. واللى ظلموه راحوا فين".