فيديو.. "حماية المستهلك": الإعلانات الجنسية الأكثر عرضاً على القنوات الفضائية





كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد منذ إنشاء المرصد 10289 إعلان متنوع، حتى شهر فبراير الماضى، وعلى مدار 3 سنوات إعلانات المقويات الجنسية فى المرتبة الأولى بعدد 2795 بنسبة 28%، وفى المرتبة الثانية الإعلانات عن المستحضرات الدوائية بعدد 2583 إعلان بنسبة 26.73%، وفى المرتبة الثالثة إعلانات التخسيس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن فى المرتبة الرابعة 1051 إعلانات الأجهزة الطبية بنسبة 10.87%، وفى المرتبة الخامسة عن الدجل والشعوذة، ، ويتم التعاون مع الإدارة العامة لمباحث الآداب للتعامل مع هذه الإعلانات، ويليه الإعلان عن مستحضرات التجميل بعدد 656 إعلان، بنسبة 6.47 %، والإعلانات المنشورة فى مواقع التواصل الاجتماعى، منها 147 عن منتجات طبية وتخسيس.

وأوضح أنه حتى لو حصل الإعلان على ترخيص ولم يحصل على موافقة وزارة الصحة يتم اعتباره إعلانا مضللا، مضيفاً أنه تم إنشاء مرصد إعلانى بالجهاز، لرصد 24 قناة، موجهاً رسالة للفنانين بألا ينجرفوا لتقديم إعلانات لمنتجات لا يعرفون ماهيتها.