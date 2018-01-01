video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. "حماية المستهلك": الإعلانات الجنسية الأكثر عرضاً على القنوات الفضائية

الإثنين، 01 يناير 2018 11:52 م
فيديو.. "حماية المستهلك": الإعلانات الجنسية الأكثر عرضاً على القنوات الفضائية اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك


كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد منذ إنشاء المرصد 10289 إعلان متنوع، حتى شهر فبراير الماضى، وعلى مدار 3 سنوات إعلانات المقويات الجنسية فى المرتبة الأولى بعدد 2795 بنسبة 28%، وفى المرتبة الثانية الإعلانات عن المستحضرات الدوائية بعدد 2583 إعلان بنسبة 26.73%، وفى المرتبة الثالثة إعلانات التخسيس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن فى المرتبة الرابعة 1051 إعلانات الأجهزة الطبية بنسبة 10.87%، وفى المرتبة الخامسة عن الدجل والشعوذة، ، ويتم التعاون مع الإدارة العامة لمباحث الآداب للتعامل مع هذه الإعلانات، ويليه الإعلان عن مستحضرات التجميل بعدد 656 إعلان، بنسبة 6.47 %، والإعلانات المنشورة فى مواقع التواصل الاجتماعى، منها 147 عن منتجات طبية وتخسيس.

وأوضح أنه حتى لو حصل الإعلان على ترخيص ولم يحصل على موافقة وزارة الصحة يتم اعتباره إعلانا مضللا، مضيفاً أنه تم إنشاء مرصد إعلانى بالجهاز، لرصد 24 قناة، موجهاً رسالة للفنانين بألا ينجرفوا لتقديم إعلانات لمنتجات لا يعرفون ماهيتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليلة.. رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف محمد الباز فى 90 دقيقة

"اقتصادية البرلمان": إقرار مشروع قانون حماية المستهلك خلال أسبوعين

"اقتصادية البرلمان" تصوت نهائيا على مشروع قانون حماية المستهلك الثلاثاء

حمايه المستهلك

الاعلانات الجنسيه

مستحضرات الجنسيه



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة