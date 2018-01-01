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فيديو.. ثوار إيران يتوجهون نحو منزل المرشد على خامنئى

الإثنين، 01 يناير 2018 12:26 ص
فيديو.. ثوار إيران يتوجهون نحو منزل المرشد على خامنئى الثورة الإيرانية


كتب: محمد أبو النور
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انتقلت حركة الثوار الإيرانيين من وسط طهران إلى شارع باستور حيث يقيم المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى فى خامس أيام الثورة التى اندلعت مساء الأربعاء الماضى.

 

ونقل موقع "العربية نت"، عن قنوات إيرانية عبر تطبيق "تلجرام" تغطى أخبار الثورة، أن حشود المتظاهرين فى العاصمة طهران، تتجه نحو بيت مرشد النظام الإيراني، على خامنئى، بينما تنتشر قوات الأمن والحرس الثورى بكثافة فى الشوارع المؤدية لبيت المرشد.

 

وأفادت قناة "شهرونديار" عبر تلجرام أن جموع المحتجين اتجهت فى تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد، وأضافت أن هناك أوامر للقادة العسكريين لاتخاذ كافة التدابير لمنع وصول المتظاهرين إلى بيت المرشد.

 

أما موقع "آمد نيوز" المعارض، فأكد أن المظاهرات فى وسط طهران تتجه من ميدان انقلاب إلى ميدان باستور مقر المرشد. كما أفاد أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين فى ميدان فردوسى وسط طهران.


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