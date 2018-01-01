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فيديو.. النظام الإيرانى يرسل دبابات لمدينة "شيراز" لقمع المتظاهرين

الإثنين، 01 يناير 2018 04:50 م
فيديو.. النظام الإيرانى يرسل دبابات لمدينة "شيراز" لقمع المتظاهرين دبابات ايرانية فى طريقها الى شيراز


كتب – محمود محيى
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كشف مقطع فيديو تداوله نشطاء إيرانيون فى مواقع التواصل الاجتماعى، نقل دبابات إيرانية إلى مدينة "شيراز" لقمع المظاهرات الدائرة هناك ضد نظام الملالى.

 

وقال النشطاء الإيرانيون، إن قوات الحرس الثورى الإيرانى حاصرت حى الثورة والشهداء والعزيزية في الأحواز، فى الوقت الذى أعلنت فيه السلطات الإيرانية مقتل 12من أصل 120 قتيلا وجريح.

 

كان قد كشفت مقاطع فيديو أخرى، انشقاق أحد جنود الجيش الإيرانى، وإعلان تأيده للثورة الشعبية ضد النظام، كما كشف مقطع فيديو آخر إنضمام عدد من جنود الجيش للمتظاهرين فى مدينة نيشابور.

 

وتشهد إيران "ثورة جياع" بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى، فهناك 40 مليون إيرانى يعيشون تحت خط الفقر، وما زاد الطين بلة انفاق النظام المليارات على الحروب بالوكالة الدائرة فى سوريا والعراق واليمن، وتحميل المواطن فاتورة تلك الحروب، وارتفاع أسعار الوقود 50% ، وخروج 30 مليون مواطن من مظلة الدعم النقدى، بالإضافة لارتفاع معدل البطالة لـ12.4% ما يعادل 3.2 مليون عاطل.


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