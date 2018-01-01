فيديو.. "التموين": 2018 يشهد حزمة من إجراءات لحماية المواطن

فيديو.. "التموين": 2018 يشهد حزمة من إجراءات لحماية المواطنالإثنين، 01 يناير 2018 06:55 م
أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات مع بداية 2018 فى منظومة التجارة الداخلية لحماية المواطن سواء فى قرار إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات وضرورة أن تتضمن الفاتورة سعر السلعة للمستهلك أو الإجراءات فى منظومة الخبز، وكذلك فى منظومة السلع التموينية، إضافة إلى منظومة متكاملة لإصدار بطاقات التموين، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية فى المحافظات لإقامة مراكز تجارية كبرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه اعتبارًا من اليوم الإثنين بدأ تنفيذ قرار إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات، وأن الحملات الرقابية الأولى من أجل توعية التجار على أن يتم تحرير مخالفات لمن لا يلتزم بالتنفيذ، مطالبا المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من أجل الإبلاغ عن أى تاجر غير ملتزم بكتابة الأسعار على العبوات.
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