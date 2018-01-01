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الإثنين، 01 يناير 2018 10:08 م
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فيديو.. الإيرانيون يتصدون لقوات الحرس الثورى بالحجارة وسط عمليات كر وفر

الإثنين، 01 يناير 2018 05:09 م
فيديو.. الإيرانيون يتصدون لقوات الحرس الثورى بالحجارة وسط عمليات كر وفر تصدر الايرانيين للحرس الثورى


كتب – محمود محيى
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فى تصاعد حاد فى الاحتجاجات الدائرة بين المتظاهرين الإيرانيين وقوات الأمن التابعة لنظام ولاية الفقيه، التى دخلت يومها الخامس، كشفت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، اشتباكات حادة بين شباب إيرانيين مع قوات الحرس الثورى بـ"الحجارة".

وفى ظل ارتفاع وتيرة المظاهرات ، تصدى الشباب الإيرانى لجحافل "الثورى الإيرانى"، فى العاصمة الإيرانية طهران، وأجبروهم على التراجع وتشكيل كردونات أمنية بعيدا عن تجماعات المتظاهرين.

وتشهد إيران "ثورة جياع" بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى، فهناك 40 مليون إيرانى يعيشون تحت خط الفقر، وما زاد الطين بلة انفاق النظام المليارات على الحروب بالوكالة الدائرة فى سوريا والعراق واليمن، وتحميل المواطن فاتورة تلك الحروب، وارتفاع أسعار الوقود 50% ، وخروج 30 مليون مواطن من مظلة الدعم النقدى، بالإضافة لارتفاع معدل البطالة لـ12.4% ما يعادل 3.2 مليون عاطل.

 


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