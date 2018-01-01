فى 37 نقطة.. تعرف خطة التعليم العالى التنفيذية بخصوص البحث العلمى





وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، عناصر الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بخصوص المشوعات المقترح تنفيذها خلال العام الجديد 2018 على مستوى البحث العلمى والمؤسسات العاملة فيه.

والخطة كالتالى:



1- تنفيذ ربط الخطة الموحدة للبحث العلمي بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

2- تنفيذ خطة ربط أداء المؤسسات البحثية بمؤشرات قياس الأداء العالمية وربطها بموازنة البرامج.

3- تفعيل ربط البحث العلمي بقطاع الصناعة عن طريق برنامج (عَالِمْ لكل مصنع) وقانون حوافز الإبتكار.

4- الإنتهاء من إصلاح الباخرات الخاصة بالأبحاث المملوكة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وعددها إثنين وتحديث وحدات الأبحاث.

5- الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية من معهد بحوث الإلكترونيات.

6- الانتهاء من الدراسات الميدانية بمشروع إنشاء المرصد الفلكى الجديد.

7- استضافة المنتدى الوزارى الافريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بحضور وزراء التعليم والتكنولوجيا الافارقة.

8- الانتهاء من تحضير ملف استضافة وكالة الفضاء الافريقية من الاتحاد الافريقى.

9- تصميم وبناء قمر صناعي تعليمي للجامعات المصرية من النوع (كيوب سات)، ووزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمنى فى الفضاء عام واحد" ، وذلك من خلال مشاريع التخرج الخاص بطلاب الجامعات المصرية لتحسين القدرة التنافسية بين الجامعات في مجال تكنولوجيا الفضاء (Egy-univer-Sat1).

10- مشاركة مصر فى تنفيذ استراتيجية الاتحاد الافريقى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (2024).

11- دراسة النظر فى قواعد الترقيات وتحديث القواعد متماشية مع خطة الدولة للبحث العلمى لاغراض التنمية.

12- الاعلان عن منح علماء الجيل القادم لدراسة الماجستير لاوائل الجامعات المصرية (150 منحة بتكلفة 18 مليون جنيه).

13- دعم 500 مشروع تخرج لطلاب الكليات العملية ومدارس المتفوقين والتعليم الفنى وتدريب وبناء قدرات فى مجال ريادة الاعمال ورالى القاهرة للسيارات الكهربية محلية الصنع ومعرض القاهرة الدولى للابتكار بتكلفة 56 مليون جنيه.

14- إنشاء ثلاث تحالفات تكنولوجية جديدة فى مجالات الفضاء والطيران وصناعة السيارات وصناعة الجيل الرابع بتكلفة 36 مليون جنيه.

15- تطوير مركز الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الكبيرة والربط الشبكى بتكلفة 92 مليون.

16- إنشاء شبكات لبنوك العينات البيولوجية والتجارب قبل الأكلينكية بتكلفة 20 مليون جنيه.

17- دعم البرنامج القومى للنهوض بانتاجية الغذاء بتكلفة 50 مليون جنيه.

18- إنشاء وتطوير نظام معلوماتى للصحة فى مصر بتكلفة 10 مليون حنيه.

19- دعم البحثو والتطوير فى مجال الصناعات الدوائية من النباتات الطبية والعطرية والأدوية المثيلة بتكلفة 50 مليون جنيه

20- تنفيذ 50 مشروع بحوث وتطوير ونقل تكنولوجيا وتنمية أواصر التعاون بين المصريين فى الداخل والخارج (من خلال برنامج جسور التنمية )بتكلفة 35 مليون جنيه

21- تنمية أقاليم مصر الحدودية (حلايب وشلاتين ومطروح وسيناء والوادى الجديد) بتكلفة 24 مليون جنيه.

22- تصنيع صناعى لأسمدة اليوريا بطيئة التحلل ومشتقات الاسترين وكيماويات صناعة الطرق والمعدات الزراعية وقطع الغيار بالتعاون مع الانتاج الحربى والقطاع الخاص بتكلفة 50 مليون جنيه.

وعن أهم المخرجات المتوقعة قالت الوزارة:

23- بدء عرض برنامج المسابقات التليفزيونى القاهرة تبتكر ومسلسل نور (يناير 2018).

24- افتتاح مركز البحوث الأقليمية بمدينة شلاتين (يناير 2018).

25- افتتاح محطة مركزات الطاقة الشمسية بمدينة برج العرب (فبراير 2018).

26- إعلان أسماء الفائزين بمنح علماء الجيل القادم (مارس 2018).

27- المنتدى الرابع للتسويق التكنولوجى (ابريل 2018).

28- تنظيم مسابقة رالى القاهرة الدولى الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع (ابريل 2018).

29- افتتاح المرحلة الأولى من المعمل المصرى الصينى للطاقة الشمسية بسوهاج (مايو 2018).

30- إنتاج أول مضخة ضغط عالى محلية الصنع (يونيو 2018).

31- إنتاج صناعى لأول محطة تحلية مياه محلية الصنع تعمل بالطاقة الشمسية (يونيو 2018).

32- إنتاج أسمدة يوريا بطيئة التحلل على نطاق صناعى (يوليو 2018).

33- فتح باب التقدم لمشروعات التخرج وتخريج 50 شركة تكنولوجية ناشئة جديدة (أغسطس 2018).

34- الكشف عن النموذج الأولى الفائز فى تحدى تصميم وتصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع (سبتمبر 2018).

35- المنتدى الخامس للتسويق التكنولوجى (أكتوبر 2018).

36- افتتاح معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (نوفمبر 2018).

37- توزيع عقود 20 مشروعا من مشروعات جسور التنمية (ديمسبر 2018).