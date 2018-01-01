video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 07:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فتح: تصويت الليكود بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة ينهى "بقايا عملية السلام"

الإثنين، 01 يناير 2018 12:00 ص
فتح: تصويت الليكود بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة ينهى "بقايا عملية السلام" محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى


رام الله أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذى جرى الليلة من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود اﻹسرائيلي؛ بالموافقة على بسط السيطرة الإسرائيلية على أراضى الضفة الغربية، مؤكدة أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته بـ "بقايا عملية السلام".

وذكرت الحركة - فى بيان مساء الأحد - أن هذه الخطوة تمثل نسفا لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزازا لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار رقم 2334، الذى أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هى أراض محتلة.

وأكدت فتح أن الاستيطان والمستوطنين وجودهم غير شرعي، وأنه على الحكومة الإسرائيلية أن تعى أن اللعب بالخطوط الحمراء سيؤدى إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لكبح جماح هذا الاستهتار والجنون الإسرائيلي.

وتابعت الحركة: "للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المرفوض والمنافى للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادى إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته"، لافتة إلى استمرارها فى الحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أى من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليكود يسبح ضد السلام.. الحزب الإسرائيلى يفرض السيادة على الضفة الغربية وغزة وخور الأردن

فتح

تصويت الليكود

إسرائيل

الضفة

عملية السلام



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة