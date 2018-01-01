غدا.. وزيرة التخطيط تزور قنا فى جولتها بالصعيد لمتابعة مشروعات التنمية

تزور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً الثلاثاء ، محافظة قنا لتتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة فى إطار متابعة العمل بمشروعات الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى المقدر بـ 500 مليون دولار والذى تم تخصيصه لمحافظتى قنا وسوهاج لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى إقليم الصعيد.

وتلتقى وزيرة التخطيط السيد محمد بدر محافظ قنا وعددا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المناطق الصناعية، لتسليم عقود تخصيص الأراضى الصناعية ويرافقها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، كما يضم اللقاء مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومديرى مكتب الاستثمار ومكتب التنمية الصناعية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتفقد هالة السعيد ، مشروع تطوير عدد من المبانى غير المستغلة، والتى سيتم إعادة استخدامها فى صناعة الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والتراثية، والذى من شأنه المساهمة فى تشغيل ألف شاب وفتاة من أبناء محافظة قنا كما ستتفقد "السعيد" المجزر الآلى للدواجن والمنطقة الصناعية بـ"هو" نجع حمادى ومن المقرر أن تلتقى السعيد بعدد من المستثمرين لاستعراض المشروعات بالمنطقة الصناعية هناك حيث ستقوم بزيارة مصنع زغلول للصناعات الغذائية، مصنع الراعى الصالح لخشب الكونتر ومصنع النسر للبلاط.

كما تقوم السعيد بزيارة المنطقة الصناعية بمنطقة كلاحين فقط لتتفقد عدد من المصانع بها منها مصنع العربية الدولية للعصائر والمربات، كيروماربل للرخام، الشريف للتكييف والأجهزة الكهربائية، مصنع ARE للطاقة المتجددة وفى نهاية جولتها تقوم وزيرة التخطيط بزيارة مشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة "قفط".

يُذكر أن هذه هى المرة الثالثة التى تزور فيها وزيرة التخطيط إقليم الصعيد، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتبدأ جولتها من "الفيوم" بوابة الصعيد الشمالية أواخر سبتمبر الماضى كما تابعت جولتها متجهة إلى محافظتى قنا والأقصر فى أواخر أكتوبر الماضي. وتأتى هذه الزيارات فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات، مما سيساعد فى وضع خطة العام المالى الجديد، والتى تعكف وزارة التخطيط على وضعها هذه الفترة عبر عقد عدد من الاجتماعات المكثفة.