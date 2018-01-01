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غادة والى: صرف 1.3 مليار جنيه من معاشات يناير حتى ظهر اليوم

الإثنين، 01 يناير 2018 01:20 م
غادة والى: صرف 1.3 مليار جنيه من معاشات يناير حتى ظهر اليوم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف المعاشات، أول ايّام الصرف بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكذلك ماكينات الصراف الآلى وتم صرف  1,011,154  قائم بالصرف من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصارفات الآلية اليوم  الإثنين حتى الساعة الـ 11 ظهر اليوم  بإجمالى 1,342,019,097 جنيه مقسمة كالآتى منافذ التأمينات 141,039 حركة بمبلغ 201,265,171  جنيه، ومكاتب البريد 629,180 حركة بمبلغ 850,771,479 جنيه، والصارفات الآلية 240,935 حركة بمبلغ 289,982,446 جنيه.

وشكلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة صرف المعاشات وتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.

ياتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه  غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ضخ  11.6 مليار جنيه داخل منافذ الصرف الآلى التابعة لهيئة التأمينات بصندوقيها الحكومى والعام والخاص، ومكاتب البريد وكذلك البنوك لتغطية 9.4 مليون مواطن صاحب معاش ومستحقا، وسيتم الصرف إلكترونيا جميع المنافذ لتسهيل مهمة  الصرف والتخفيف على أصحاب المعاشات.

كانت  غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى،  قد قررت صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2018 بصورة مبكرة، اعتبارا من اليوم الإثنين الأول من شهر يناير الجارى بدلا من العاشر من يناير من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.


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