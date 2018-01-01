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الإثنين، 01 يناير 2018 10:07 م
خالد صلاح
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طوكيو وموسكو تجريان محادثات لبحث التعاون فى الجزر المتنازع عليها

الإثنين، 01 يناير 2018 07:44 م
طوكيو وموسكو تجريان محادثات لبحث التعاون فى الجزر المتنازع عليها بوتين


أ ش أ
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تهدف اليابان وروسيا إلى إجراء محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى فى يناير الحالى لتمهيد الطريق للتعاون الاقتصادى بين البلدين فى جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها شمالى هوكايدو بمجرد اجتماع القادة فى وقت لاحق من عام 2018.


وأوضحت صحيفة (نيكاي) اليابانية اليوم الإثنين، أن موسكو تعتزم إرسال نائب وزير الخارجية ايجور مورجولوف إلى طوكيو لإجراء المباحثات التى وافق عليها رئيس الوزراء شينزو آبى والرئيس فلاديمير بوتين فى نوفمبر الماضى ، ولم تحدد طوكيو بعد ممثلها لهذا الاجتماع ، حيث من المتوقع أن يتم اختيار تاكيو أكيبا نائب وزير الخارجية الذى شارك فى المحادثات اليابانية الروسية سابقا.
وتهدف الدولتان إلى تسوية القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعاون الاقتصادى فى جزر الكوريل الجنوبية التى ضمها الاتحاد السوفيتى فى نهاية الحرب العالمية الثانية والتى تديرها روسيا حاليا ولكن اليابان تدعى أحقيتها فى تلك الجزر.
وسيناقش الجانبان فى جدول الأعمال إطار التعاون. وحدد الجانبان خمسة مجالات ذات أولوية لمشروعات تشمل السياحة وتربية الأحياء المائية وزراعة الصوب.

 

 


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