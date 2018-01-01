طارق شوقى فى أولى رسائله بالعام الجديد: نسعى لتعليم يقود مصر إلى مكانتها

طارق شوقى فى أولى رسائله بالعام الجديد: نسعى لتعليم يقود مصر إلى مكانتهاالإثنين، 01 يناير 2018 12:49 ص
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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هنأ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور والمعلمين بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.
وقال الوزير، فى رسالة له عبر "واتس آب": "عام جديد سعيد ملئ بالتوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله وربنا يوفقنا معا لتحقيق أحلام كل مصري ومصرية بتعليم ممتاز لتربية أجيال تقود مصر للمكانة التى تستحقها بين الأمم".
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يارين تدينا هديه بالمناسبه
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