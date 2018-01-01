طارق شوقى فى أولى رسائله بالعام الجديد: نسعى لتعليم يقود مصر إلى مكانتها





كتب محمود طه حسين

هنأ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور والمعلمين بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال الوزير، فى رسالة له عبر "واتس آب": "عام جديد سعيد ملئ بالتوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله وربنا يوفقنا معا لتحقيق أحلام كل مصري ومصرية بتعليم ممتاز لتربية أجيال تقود مصر للمكانة التى تستحقها بين الأمم".