ضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 850 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 850 حكمًا متنوعًا منها 712حكمًا جزئيًا و16 حكما مستأنفا و 97 حكم غرامات، 5 هاربين من أحكام جنائية و20 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 95 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

وألقى ضباط الحملة القبض على كلا من المتهم " عواد.ع.س"51 عاما سائق ومقيم راس سدر جنوب سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4662 لسنة 2017 جنايات مركز فايد والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"مخدرات" والمتهم "عماد.ا.ك"30 عاما سائق ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 7478 لسنة 2016 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "مصطفى.ح.م"26 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 186 لسنة2013 جنايات قسم اول الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"حريق عمد" والمتهم"عبدالمنعم.م.ع"32 عاما عاطل ومقيم اولاد صقر شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2833 لسنة2017 جنايات مركز فايد والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم"احمد.ا.ا"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5081 لسنة2017 جنايات قسم ثالث الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.