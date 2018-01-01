ضبط عاطلين اعتديا جنسيا على طفل داخل منزل فى طنطا

اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه
الغربيه - محمد طارق
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، من القبض على عاطلين استدرجا طفل يبلغ من العمر 5 سنوات واعتديا عليه جنسيا.
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ من المدعو " م ف و ص" صاحب محل قطع غيار، يتهم فيه كلا من " ج س ع " وشهرته إبراهيم ، " ا أ " وشهرته خالد عاطلين، بقيامهما بالاعتداء الجنسى على ابنه "بدر" البالغ من العمر 5 سنوات .
تم إعداد كمين قاده الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان، والنقيب عبد المنعم الوكيل، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعه حيث استدرجا الطفل أعلى منزل أحد المتهمين وتناوبا الاعتداء عليه وتم تحرير محضر وعرض المتهمين على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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