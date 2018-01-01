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الإثنين، 01 يناير 2018 08:07 م
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ضبط صبى أثناء سرقته مهمات السكة الحديد ببنى سويف

الإثنين، 01 يناير 2018 04:37 م
ضبط صبى أثناء سرقته مهمات السكة الحديد ببنى سويف ضبط -أرشيفية


بنى سويف - أيمن لطفى
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ضبطت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف ، برئاسة المقدم  وليد طاحون  " ع. أ. ج، 15 سنة  " أثناء سرقته مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد

وألقت  المباحث القبض على المتهم متلبسا بسرقة  "2 "قطعة حديد ، و "تيل فرامل" ، من داخل محطة سكك حديد الواسطى .

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر محضر  بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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