ضبط صبى أثناء سرقته مهمات السكة الحديد ببنى سويف





بنى سويف - أيمن لطفى

ضبطت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف ، برئاسة المقدم وليد طاحون " ع. أ. ج، 15 سنة " أثناء سرقته مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد

وألقت المباحث القبض على المتهم متلبسا بسرقة "2 "قطعة حديد ، و "تيل فرامل" ، من داخل محطة سكك حديد الواسطى .

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.