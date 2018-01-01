ضبط صبى أثناء سرقته مهمات السكة الحديد ببنى سويف

ضبط صبى أثناء سرقته مهمات السكة الحديد ببنى سويفالإثنين، 01 يناير 2018 04:37 م
ضبط -أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق
ضبطت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف ، برئاسة المقدم وليد طاحون " ع. أ. ج، 15 سنة " أثناء سرقته مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد
وألقت المباحث القبض على المتهم متلبسا بسرقة "2 "قطعة حديد ، و "تيل فرامل" ، من داخل محطة سكك حديد الواسطى .
تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إضافة تعليق
تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة