ضبط سيارة نقل محملة بنصف طن أحجار كوارتز الممزوحة بالذهب الخام بمرسى علم





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من أحجار الكوارتز المشتبة امتزاجها بخام الذهب بطريق مرسى علم أدفو، وتم ضبط عاطلين وطالب وسائق بداخلها.

كان اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطاراً من اللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن الرائد نشــأت مراد ضابط وحدة مباحث قسم شرطة مرسي علم من ضبط سيارة نقل أسوان قيادة المدعو " جاد. ع " 23 سنة سائق مقيم أدفوا أسوان بالكيلو 15 طريق مرسي علم - أدفو، برفقه كلا من "أحمد. ن" 19 سنة طالب، والمدعو "حيدر. م " 25 سنة عاطل"، والمدعو" أحمد. ع " 28 سنة عاطل، والمدعو" إسلام . ص " 17 سنة طالب، محمل عليها 20 جوال بلاستيك بداخلها كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب تزن حوالى 500 كجم تقريبا .

بسؤالهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات والتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بدون تصريح، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات بديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16 أحوال قسم مرسى علم بتاريخ 31/12/2017 وجارى العرض على النيابة العامة.