ضبط أسلحة مواد مخدرة وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة ومواد مخدرة بانحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 6 أسلحة نارية، و16 قضية مخدرات، وتنفيذ 270 حكم قضائى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 80 قضية مخدرات، وتنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 330 حالة تعد وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.