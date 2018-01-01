ضبط أسلحة مواد مخدرة وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزة

ضبط أسلحة مواد مخدرة وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزةالإثنين، 01 يناير 2018 02:31 م
مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة ومواد مخدرة بانحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 6 أسلحة نارية، و16 قضية مخدرات، وتنفيذ 270 حكم قضائى.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 80 قضية مخدرات، وتنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 330 حالة تعد وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
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