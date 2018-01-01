صور.. مصرع عشرة أمريكيين فى تحطم طائرة بكوستاريكا





(أ ف ب)

لقى عشرة أمريكيين مصرعهم، بكوستاريكا فى حادث تحطم طائرة صغيرة أدى أيضا إلى مقتل الطاقم المؤلف من كوستاريكيَين اثنين، بحسب ما أعلن رئيس كوستاريكا غييرمو سوليس.

وقال الرئيس فى بيان إن "حكومة كوستاريكا تعبّر عن أسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب أمريكيين وطيارَين كوستاريكيَين بحادث جوي" حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وكان مسؤولون قالوا بوقت سابق إن النيران اشتعلت بالطائرة عند ارتطامها بالأرض.



الطائرة المحطمة



النيران تلتهم الطائرة



حطام الطائرة



سقوط طائرة في كوستاريكا