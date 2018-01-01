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الإثنين، 01 يناير 2018 09:49 ص
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صور.. مصرع عشرة أمريكيين فى تحطم طائرة بكوستاريكا

الإثنين، 01 يناير 2018 04:11 ص
صور.. مصرع عشرة أمريكيين فى تحطم طائرة بكوستاريكا طائرة كوستاريكا


(أ ف ب)
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لقى عشرة أمريكيين مصرعهم، بكوستاريكا فى حادث تحطم طائرة صغيرة أدى أيضا إلى مقتل الطاقم المؤلف من كوستاريكيَين اثنين، بحسب ما أعلن رئيس كوستاريكا غييرمو سوليس.

وقال الرئيس فى بيان إن "حكومة كوستاريكا تعبّر عن أسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب أمريكيين وطيارَين كوستاريكيَين بحادث جوي" حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وكان مسؤولون قالوا بوقت سابق إن النيران اشتعلت بالطائرة عند ارتطامها بالأرض.

الطائرة المحطمة
الطائرة المحطمة

 

النيران تلتهم الطائرة
النيران تلتهم الطائرة

 

حطام الطائرة
حطام الطائرة

 

سقوط طائرة في كوستاريكا
سقوط طائرة في كوستاريكا

 

محيط المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة
محيط المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة

 

 

 

          


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طائرة كوستاريكا

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