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الإثنين، 01 يناير 2018 08:08 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ

الإثنين، 01 يناير 2018 04:09 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ جولة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أجرى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة بمنطقة حى النور بشرم الشيخ، حيث تفقد مشروع إنشاء بعض الكليات التابعة لجامعة الملك سالمان حيث يشمل موقع الجامعة بشرم الشيخ 5 كليات هى السياحة واللغات والترجمة، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، والهندسة المعمارية، بالإضافة لفندق تعليمى وسكن أعضاء هيئة التدريس وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.

وتفقد اللواء خالد فوده، موقع إنشاء صالة مغطاة تسع 5000 متفرج فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى ستقام فى مدن شرم الشيخ والأقصر والغردقة، على مساحة 25 فدان سيقوم بإنشائها إحدى الشركات الصينية، كما تفقد أعمال إنشاء استراحة كبار علماء الأزهر وسكن مدرسين المعاهد الأزهرية بشرم الشيخ، حيث سيتم افتتاحها فى مارس من العام الجارى خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

و تفقد أيضا سير العمل بمشروع إنشاء المجمعات الاستهلاكية ومخازن المواد الغذائية والتى تخدم منطقة الإسكان الجديد بحى النور ورواد وضيوف الصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة والصالة الجديدة المزمع إنشائها، حيث سيتم افتتاحها فى احتفالا أكتوبر من العام الجارى.

 

محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ (1)

محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ

 

محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ (2)
محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ

 

محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ (3)
محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ 

 

محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ (4)
محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بشرم الشيخ 

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