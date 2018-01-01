صور .. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات شركة الصالحية للتنمية والاستثمار





الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة لمقر شركة الصالحية للإستثمار والتنمية والإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى، بنطاق مركز ومدينة القصاصين، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 23.5 ألف فدان.

ورافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعمر إدريس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن العمل على زيادة الإنتاج وتوفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية والعمل على ضبط حركة الأسواق، ومكافحة غلاء الأسعار وضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق .

وتتضمن زراعات الشركة محصول البطاطس والبصل الأخضر والبنجر والقمح، بخلاف زراعات الموالح والعنب والكمثرى والخوخ، وتصدر معظم إنتاجها إلى مختلف دول العالم، وتعتبر إحدى دعائم الدخل القومى من العملة الصعبة، كما تشمل مشروعات الشركة عدد ثلاث محطات دواجن كل منها بطاقة 65 ألف دجاجة، و2 محطة رعاية ومزرعة الدواجن البياضة والتى تشمل 18 عنبر للإنتاج، بطاقة 26 ألف دجاجة و6 عنابر للتربية ،كما تشمل مشروعات الشركة محطتان للإنتاج الحيواني إحداهما لإنتاج الألبان، والتى تنتج 45 طنا من الألبان يوميا والأخرى للتسمين

كان محافظ الإسماعيلية، قد استقبل بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتورعبد الرؤوف الجوهرى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعقد إجتماعا بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري الزراعة والتموين، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورئيسا حى ثان وثالث، وذلك لإستعراض ومناقشة مقترح فتح عدد 3 منافذ لبيع منتجات الشركة ذات الجودة المتميزة من الخضر والفاكهة والدواجن ومنتجاتها ومنتجات الألبان والألبان الطازجة، وطرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن الأسواق بنسب تتراوح من 25 الى 30 % ، وذلك مساهمة فى رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، والعمل على توفير سلع جيدة بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء وإرتفاع الأسعار .



المحافظ اثناء الجولة



المحافظ يتفقد منتجات المزرعه



جولة المحافظ بمظرعة الصالحية



طاهر يتفقد مزراعة الإنتاج الحيوانى



جانب من عنبر الدواجن بالمزرعة



تسمين المواشى بالمزرعة