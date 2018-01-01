video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 07:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان الكنائس ويقدمان التهانى للمواطنين

الإثنين، 01 يناير 2018 01:12 ص
صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان الكنائس ويقدمان التهانى للمواطنين المحافظ يقدم التهانى بالعام الجديد لكنائس الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر بمرافقة اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، كنائس الملاك ميخائيل، والشهيد مارى جرجس بنجع الصياغ، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأنبا أنطونيوس، وذلك  للمشاركة فى حضور قداس العام الميلادى الجديد، وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بحلول العام الجديد، ومتابعة الأجواء الأمنية بمحيط كافة الكنائس.

 

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر، خلال الجولات على أهمية تكاتف طرفى الأمة لمواجهة الارهاب، وعدم السماح لأى شىء المساس بروح المحبة والتسامح، والتقط برفقة مدير الأمن الصور التذكارية مع أبناء الكنيسة خلال احتفالاتهم بالعام الجديد.

محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان الكنائس ويقدمان التهانى بالعام الجديد
محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان الكنائس ويقدمان التهانى بالعام الجديد

 

صور تذكارية للمحافظ مع أبناء الكنيسة خلال الأعياد
صور تذكارية للمحافظ مع أبناء الكنيسة خلال الأعياد

 

المحافظ يقدم التهانى بالعام الجديد لكنائس الأقصر
المحافظ يقدم التهانى بالعام الجديد لكنائس الأقصر

 

جانب من جولة محافظ الأقصر ومدير الأمن بالكنائس
جانب من جولة محافظ الأقصر ومدير الأمن بالكنائس

 

سيلفى محافظ الأقصر مع شباب كنائس الأقصر
سيلفى محافظ الأقصر مع شباب كنائس الأقصر

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

الاقصر

اخبار الاقصر

كنائس الاقصر

اخبار مصر

العام الميلادي الجديد

اخبار المحافظات

احتفالات اعياد الميلاد



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة