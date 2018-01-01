صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان الكنائس ويقدمان التهانى للمواطنين





الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر بمرافقة اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، كنائس الملاك ميخائيل، والشهيد مارى جرجس بنجع الصياغ، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأنبا أنطونيوس، وذلك للمشاركة فى حضور قداس العام الميلادى الجديد، وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بحلول العام الجديد، ومتابعة الأجواء الأمنية بمحيط كافة الكنائس.

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر، خلال الجولات على أهمية تكاتف طرفى الأمة لمواجهة الارهاب، وعدم السماح لأى شىء المساس بروح المحبة والتسامح، والتقط برفقة مدير الأمن الصور التذكارية مع أبناء الكنيسة خلال احتفالاتهم بالعام الجديد.



محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان الكنائس ويقدمان التهانى بالعام الجديد



صور تذكارية للمحافظ مع أبناء الكنيسة خلال الأعياد



المحافظ يقدم التهانى بالعام الجديد لكنائس الأقصر



جانب من جولة محافظ الأقصر ومدير الأمن بالكنائس