صور.. مئات الأشخاص يحتفلون برأس السنة فى العاصمة اللبنانية بيروت

صور.. مئات الأشخاص يحتفلون برأس السنة فى العاصمة اللبنانية بيروتالإثنين، 01 يناير 2018 02:36 ص
احتفالات لبنان
كتب عبد الوهاب الجندى
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احتفل مئات الأشخاص فى العاصمة اللبنانية بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة، برأس السنة الجديد.
وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز، مئات الأشخاص يطلقون الألعاب النارية وسط ميادين بيروت فى الساعات الأولى من عام 2018.
احتفالات لبنان
امرأة لبنانية تحتفل برأس السنة
جانب من احتفالات لبنان
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