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الإثنين، 01 يناير 2018 07:50 ص
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صور.. مئات الأشخاص يحتفلون برأس السنة فى العاصمة اللبنانية بيروت

الإثنين، 01 يناير 2018 02:36 ص
صور.. مئات الأشخاص يحتفلون برأس السنة فى العاصمة اللبنانية بيروت احتفالات لبنان


كتب عبد الوهاب الجندى
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احتفل مئات الأشخاص فى العاصمة اللبنانية بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة، برأس السنة الجديد.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز، مئات الأشخاص يطلقون الألعاب النارية وسط ميادين بيروت فى الساعات الأولى من عام 2018.

احتفالات لبنان
احتفالات لبنان

 

امرأة لبنانية تحتفل برأس السنة
امرأة لبنانية تحتفل برأس السنة

 

جانب من احتفالات لبنان
جانب من احتفالات لبنان

 


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