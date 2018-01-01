صور.. مئات الأشخاص يحتفلون برأس السنة فى العاصمة اللبنانية بيروت





كتب عبد الوهاب الجندى

احتفل مئات الأشخاص فى العاصمة اللبنانية بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة، برأس السنة الجديد.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز، مئات الأشخاص يطلقون الألعاب النارية وسط ميادين بيروت فى الساعات الأولى من عام 2018.



احتفالات لبنان



امرأة لبنانية تحتفل برأس السنة