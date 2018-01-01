صور.. فلاديمير بوتين يهنئ الروس بـ 2018.. وموسكو تتزين بالألعاب النارية

صور.. فلاديمير بوتين يهنئ الروس بـ 2018.. وموسكو تتزين بالألعاب الناريةالإثنين، 01 يناير 2018 02:15 ص
ألعاب نارية فى موسكو
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى تهنئته للشعب الروسى بمناسبة العام الجديد، عن أمله فى نجاح الروس وازدهارهم، فضلا عن التغييرات إلى الأفضل فى كل أسرة، حيث أن السنة الجديدة هى عطلة عائلية تقليدية نحتفل بها بالهدايا والمفاجآت والدفء الخاص.
تجمع المئات فى شوارع العاصمة موسكو للاحتفال بالعام الجديد، وسط إطلاق كثيف للألعاب النارية التى زينت سماء العاصمة، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء.
احتفالات موسكو
الرئيس الروسي
ألعاب نارية في موسكو
سماء موسكو
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