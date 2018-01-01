صور.. عميد تجارة عين شمس يتفقد قاعات ولجان الامتحانات بالكلية

صور.. عميد تجارة عين شمس يتفقد قاعات ولجان الامتحانات بالكليةالإثنين، 01 يناير 2018 01:17 م
خالد قدرى يتفقد اللجان
كتب محمود راغب
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تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أعمال الامتحانات بكلية التجارة منذ قليل، حيث تفقد اللجان وقاعات الامتحانات للاطمئنان على انتظام وانضباط اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس .
يذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول انطلقت بكلية التجارة بجامعة عين شمس، الثلاثاء الماضى لجميع الفرق والشعب وتستمر حتى 19 يناير 2018 .
و يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة بجامعة عين شمس حوالى 42600 طالب وطالبةبالشعبة العربى ، والشعبية الانجليزى 7470 طالب وطالبة ، على أن تقام أعمال الامتحانات على 3 فترات .
امتحانات جامعة عين شمس (1)
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