video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. عميد تجارة عين شمس يتفقد قاعات ولجان الامتحانات بالكلية

الإثنين، 01 يناير 2018 01:17 م
صور.. عميد تجارة عين شمس يتفقد قاعات ولجان الامتحانات بالكلية خالد قدرى يتفقد اللجان


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أعمال الامتحانات بكلية التجارة  منذ قليل، حيث تفقد اللجان وقاعات الامتحانات للاطمئنان على انتظام وانضباط اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس .

يذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول انطلقت بكلية التجارة بجامعة عين شمس، الثلاثاء الماضى لجميع الفرق والشعب وتستمر حتى 19 يناير 2018

و يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة بجامعة عين شمس حوالى 42600 طالب وطالبةبالشعبة العربى ، والشعبية الانجليزى 7470 طالب وطالبة ، على أن تقام أعمال الامتحانات على 3 فترات .

امتحانات جامعة عين شمس (1)
امتحانات جامعة عين شمس (1)

 

امتحانات جامعة عين شمس (2)
 

 

امتحانات جامعة عين شمس (3)
 

 

امتحانات جامعة عين شمس (4)
 

 

امتحانات جامعة عين شمس (5)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"معا لمحاربة الإرهاب".. جلسات توعوية لبيت العائلة المصرية بجامعة عين شمس

"القدس ومواجهة التحديات".. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

جامعه عين شمس

تجاره عين شمس

امتحانات



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة