صور.. عميد تجارة عين شمس يتفقد قاعات ولجان الامتحانات بالكلية





كتب محمود راغب

تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أعمال الامتحانات بكلية التجارة منذ قليل، حيث تفقد اللجان وقاعات الامتحانات للاطمئنان على انتظام وانضباط اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس .

يذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول انطلقت بكلية التجارة بجامعة عين شمس، الثلاثاء الماضى لجميع الفرق والشعب وتستمر حتى 19 يناير 2018 .

و يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة بجامعة عين شمس حوالى 42600 طالب وطالبةبالشعبة العربى ، والشعبية الانجليزى 7470 طالب وطالبة ، على أن تقام أعمال الامتحانات على 3 فترات .



امتحانات جامعة عين شمس (1)















