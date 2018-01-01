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الإثنين، 01 يناير 2018 08:08 م
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صور.. علماء آثار إسرائيليون يعثرون على قطعة فخار عليها أثر ختم "حاكم القدس"

الإثنين، 01 يناير 2018 02:58 م
صور.. علماء آثار إسرائيليون يعثرون على قطعة فخار عليها أثر ختم "حاكم القدس" ختم يعود لحاكم لمدينة القدس


القدس(رويترز)
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كشف علماء آثار إسرائيليون النقاب اليوم الاثنين، عن قطعة من الفخار عليها أثر لختم قالوا إنه يعود لحاكم لمدينة القدس ورد ذكر له فى العهد القديم.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية إن القطعة الأثرية موصوفة فى نص عبرى قديم بأنها "ملك لحاكم للمدينة" ويرجح أنها كانت على شحنة أو أرسلت كتذكار نيابة عن الحاكم الذى كان يشغل المنصب المحلى الأبرز فى القدس آنذاك.

ويصور أثر الختم، وهو فى حجم عملة صغيرة، رجلا واقفا فى مواجهة آخر وكأنه يقف أمام المرآة ويرتدى الاثنان ثيابا مقلمة تصل إلى الركبتين. وعثر على القطعة الفخارية قرب ساحة الحائط الغربى فى البلدة القديمة بالقدس.

ونقل بيان لسلطة الآثار عن عالمة الآثار شلوميت وكسلر-بدولاه "يدعم هذا المذكور فى العهد القديم عن وجود حاكم للمدينة فى القدس قبل 2700 سنة".

يأتى إعلان سلطة الآثار الإسرائيلية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فى قرار جعله يحيد عن سياسة الولايات المتحدة المتبعة منذ عشرات السنين بشأن وضع المدينة وأثار احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.

الخاتم
الخاتم

 

علماء يعثرون على الخاتم
علماء يعثرون على الخاتم

 

العثور على الخاتم
العثور على الخاتم

 

 


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