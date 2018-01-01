صور.. طيور النورس تزين ساحل مدينة غزة احتفالا بـ 2018





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

وسط أجواء تشوبها الحزن والغضب داخل فلسطين واشتباكات مستمرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والشبان الغاضبون، وذلك جراء الأحداث السياسية الأخيرة، وبعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، يستقبل مواطنو غزة عام 2018 بالمرور أمام السواحل فى محاولة للتكيف مع الواقع.

وأظهرت بعض الصور تحليق طيور النورس المستمر فوق السواحل عصر اليوم، فى مشهد يسيطر عليه ألوان قوس قزح بسماء غزة.

وفى محاولة جديدة لتزييف الحقائق التاريخية صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود الإسرائيلى بالإجماع مساء أمس، بفرض السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة عنوة.



مواطنو غزة



سواحل غزة



قوس قزح فوق سواحل غزة



طيور النورس