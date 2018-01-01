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صور.. زعيم كوريا الشمالية: زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتبى

الإثنين، 01 يناير 2018 03:15 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية: زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتبى


كتب عبد الوهاب الجندى
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هنأ الزعيم الكورى الشمالى، كيم كونج أون، الكوريين بالعام الجديد 2018، من خلال كلمة أمام  عدد كبير من المسئولين.

وقال كيم كونج أون فى كلمته: "بلادنا حققت استكمال قوتها النووية فى عام 2017"، داعيًا إلى إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ البالستية

وأضاف: السنة الجديدة 2018 ستكون سنة من التقدم الكبير الذي سيحقق مسيرة التطوير فى بلادنا .. والآن زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتبى".

وفى السياق ذاته تجمع آلاف الأشخاص فى ساحات العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2018، وتزينت سماء المدينة بالألعاب النارية.

 

احتفالات كوريا الشمالية
احتفالات كوريا الشمالية

 

زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون

 

كلمة كيم كونج أون
كلمة كيم كونج أون

 

مؤتمر كيم كونج أون
مؤتمر كيم كونج أون
إطلاق الألعاب النارية فى كوريا الشمالية
إطلاق الألعاب النارية فى كوريا الشمالية

 

سماء بيونج يانج
سماء بيونج يانج

 


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