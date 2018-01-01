صور.. ترديد الترانيم بكنائس كفر الشيخ ودعوات بحفظ مصر وأهلها





كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ، تواجد مئات الأقباط لأداء صلاة قداس رأس السنة الميلادية، وسط إجراءات أمنية مشددة، برغم البرد الشديد والأمطار الغزيرة التى شهدتها مدن محافظة كفر الشيخ، وحرص شباب الكشافة والشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة المئات من الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة المشاركين فى أداء قداس رأس السنة الميلادية، مرددين العديد من الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة، وسط أجواء سادت فيها الفرحة والاحتفال بقدوم العام الجديد.

كما ردد الأقباط فى الكنائس الدعوات بأن يحفظ الله مصر وأهلها، وترأس القداس القمص بسطورويس نظمى والقمص مينا سليمان راعى كنيسة مارجرجس بغرب مدينة كفرالشيخ.

كانت قوات الأمن انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات برأس السنة.



الصلاة في كنيسة مار جرجس غرب مدينة كفر الشيخ



جانب من المتواجدين بكنيسة مار جرجس



تواجد الأقباط بكنيسة مار جرجس



ترديم الترانيم