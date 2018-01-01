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صور.. ترامب وأسرته يحتفلون برأس السنة فى منتجع "مار لاجو" بولاية فلوريدا

الإثنين، 01 يناير 2018 07:44 ص
صور.. ترامب وأسرته يحتفلون برأس السنة فى منتجع "مار لاجو" بولاية فلوريدا ترامب واسرته


كتب عبد الوهاب الجندى
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وصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بصحبة زوجته ميلانيا وأبنائه، وبحضور إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما أرابيلا وجوزيف إلى منتجع مارلاجو بولاية فلوريدا للاحتفال برأس السنة.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية، ترامب بصحبة زوجته ميلانيا ونجله بارون ترامب، و وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوشين وزوجته.

أسرة ترامب
أسرة ترامب

 

إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما أرابيلا وجوزيف
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما أرابيلا وجوزيف

 

ترامب في الحفل
ترامب في الحفل

 

ترامب ونجله
ترامب ونجله

 

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 

وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين وزوجته
وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين وزوجته

 


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