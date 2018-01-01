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الإثنين، 01 يناير 2018 10:07 م
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صور.. بريطانيون يستقبلون 2018 بالقبلات وسيلفى السباحة فى الشواطئ

الإثنين، 01 يناير 2018 05:37 م
صور.. بريطانيون يستقبلون 2018 بالقبلات وسيلفى السباحة فى الشواطئ مواطنو بريطانيا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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احتفل مواطنو بريطانيا اليوم الاثنين، بقدوم عام 2018 بممارسة هوايات السباحة بمدينة ساوث كوينزفيرى.

والتقط المواطنون الصور السيلفى على الشواطئ، وسط قبلات حارة ولعب الكرة المائية، وارتداء ملابس بابا نويل.

وكانت الشرطة البريطانية شددت إجراءاتها الأمنية فى شوارع لندن لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وخوفًا من العمليات الإرهابية التى تهدد بها الجماعات المسحلة.

وانتشرت الشرطة البريطانية مدججة بالأسلحة وسط شوارع لندن، وظهرت تسير بجوار الأهالى الذين يحتفلون بأعياد الميلاد والكريسماس، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

مواطنو بريطانيا
مواطنو بريطانيا

 

احتفالات السباحة
احتفالات السباحة

 

لعب الكرة المائية
لعب الكرة المائية

 

مواطنة بريطانية
مواطنة بريطانية

 

قبلات حارة
قبلات حارة

 

مواطنات بريطانيات
مواطنات بريطانيات

 

فتاة بريطانية
فتاة بريطانية

 

ملابس بابا نويل
ملابس بابا نويل

 

قبلات حارة على الشواطئ
قبلات حارة على الشواطئ

 

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة

 

قبلات حارة من عجوز على الشواطئ
قبلات حارة من عجوز على الشواطئ

 

مواطن يستخدم المايوة
مواطن يستخدم المايوة

 

اللعب فى المياة
اللعب فى المياة

 

انتعاش المياة
انتعاش المياة

 

فرحة المواطنين البريطانيين
فرحة المواطنين البريطانيين

 


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