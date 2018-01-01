صور.. بريطانيون يستقبلون 2018 بالقبلات وسيلفى السباحة فى الشواطئ





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

احتفل مواطنو بريطانيا اليوم الاثنين، بقدوم عام 2018 بممارسة هوايات السباحة بمدينة ساوث كوينزفيرى.

والتقط المواطنون الصور السيلفى على الشواطئ، وسط قبلات حارة ولعب الكرة المائية، وارتداء ملابس بابا نويل.

وكانت الشرطة البريطانية شددت إجراءاتها الأمنية فى شوارع لندن لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وخوفًا من العمليات الإرهابية التى تهدد بها الجماعات المسحلة.

وانتشرت الشرطة البريطانية مدججة بالأسلحة وسط شوارع لندن، وظهرت تسير بجوار الأهالى الذين يحتفلون بأعياد الميلاد والكريسماس، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.



مواطنو بريطانيا



احتفالات السباحة



لعب الكرة المائية



مواطنة بريطانية



قبلات حارة



مواطنات بريطانيات



فتاة بريطانية



ملابس بابا نويل



قبلات حارة على الشواطئ



احتفالات رأس السنة



قبلات حارة من عجوز على الشواطئ



مواطن يستخدم المايوة



اللعب فى المياة



انتعاش المياة