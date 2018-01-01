صور.. النيابة العامه الإسرائيلية توجه 12 اتهاما لعهد التميمى لضربها جنديين





أ ف ب

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية الاثنين، توجيه 12 تهمة للفتاة الفلسطينية عهد التميمى "16 عاما" التى ضربت جنديين اسرائيليين فى شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى 15 ديسمبر الماضى، بحسب ما اعلنت محاميتها.

وقالت المحامية غابى لاسكى للصحفيين قبل ان تبدأ جلسة الاستماع الخاصة بها فى محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله ان التهم تتضمن الاعتداء بالضرب وتتعلق بستة حوادث مختلفة.

وقررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

ووجهت المحكمة العسكرية للطفلة عهد التميمى تهماً بالاعتداء على الجنود الإسرائيليين وإعاقة عملهم والتحريض عليهم.

وظهرت المناضلة الشابة الفلسطينية عهد التميمى، خلال جلسة التحقيق معها فى مدينة رام الله المحتلة، متماسكة وقوية رغم تكبيلها بالسلاسل.