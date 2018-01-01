video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. النيابة العامه الإسرائيلية توجه 12 اتهاما لعهد التميمى لضربها جنديين

الإثنين، 01 يناير 2018 04:54 م
صور.. النيابة العامه الإسرائيلية توجه 12 اتهاما لعهد التميمى لضربها جنديين عهد التميمى


أ ف ب
إضافة تعليق

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية الاثنين، توجيه 12 تهمة للفتاة الفلسطينية عهد التميمى "16 عاما" التى ضربت جنديين اسرائيليين فى شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى 15 ديسمبر الماضى، بحسب ما اعلنت محاميتها.

وقالت المحامية غابى لاسكى للصحفيين قبل ان تبدأ جلسة الاستماع الخاصة بها فى محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله ان التهم تتضمن الاعتداء بالضرب وتتعلق بستة حوادث مختلفة.

وقررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

ووجهت المحكمة العسكرية للطفلة عهد التميمى تهماً بالاعتداء على الجنود الإسرائيليين وإعاقة عملهم والتحريض عليهم.

 وظهرت المناضلة الشابة الفلسطينية عهد التميمى، خلال جلسة التحقيق معها   فى مدينة رام الله المحتلة، متماسكة وقوية رغم تكبيلها بالسلاسل.

عهد التميمى
عهد التميمى

وصول عهد التميمى
وصول عهد التميمى

الطفلة عهد التميمى
الطفلة عهد التميمى

تقييد عهد التميمى
تقييد عهد التميمى

الطفلة الفلسطينية عهد التميمى
الطفلة الفلسطينية عهد التميمى

جانب من وصول عهد التميمى
جانب من وصول عهد التميمى

جانب من وصول عهد التميمى مقيدة
جانب من وصول عهد التميمى مقيدة

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

أقارب عهد التميمى
أقارب عهد التميمى

محاكمة عهد التميمى
محاكمة عهد التميمى

ابتسمامة عهد التميمى
ابتسمامة عهد التميمى

جانب من محاكمة عهد التميمى
جانب من محاكمة عهد التميمى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة عسكرية إسرائيلية تقرر تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمى

سعد الحريرى يدعم الطفلة "عهد التميمي": كل التضامن معها والحرية لها

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة