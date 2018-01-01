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صور.. البابا تواضروس يترأس صلاة رأس السنة ويحث على محبة الأعداء فى 2018

الإثنين، 01 يناير 2018 12:08 ص
صور.. البابا تواضروس يترأس صلاة رأس السنة ويحث على محبة الأعداء فى 2018 البابا تواضروس بالمرقسية


الإسكندرية جاكلين منير
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ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة رأس السنة الميلادية فى زيارة مفاجئة إلى الإسكندرية، و قد شارك فى الصلاة القمص رويس مرقص الوكيل البابوى بالإسكندرية، وعدد كبير من الآباء الكهنة.

 

وألقى البابا تواضروس العظة حول الفضائل التى يجب أن يتحلى بها الإنسان فى عام 2018، قائلا إن رقم  2 يرمز إلى المحبة و الصفر يرمز لعين الله ورقم 1 يرمز إلى الاستقامة ورقم 8 يرمز إلى ما فوق الكمال أى الوصول إلى المثالية فى الحياة الروحانية والتقرب إلى الله.

 

وشدد البابا تواضروس على تنفيذ وصايا الإنجيل وفى مقدمتها تنفيذ وصية المحبة، قائلا: "أن الوصية فى المسيحية تشدد على المحبة حتى محبة الاعداء، مشيرا إلى أن المحبة تتضمن محبة الشخص لنفسه وإلى الله والشعور بالرضا وعدم التذمر والاعتراض على مشيئة الله. 

 

وأشار البابا تواضروس إلى أن لله لا يترك الإنسان ويرعاه طوال أيام السنة، فعين الله تعطى الرجاء  والأمل فى المستقبل والتفاؤل، كما شدد البابا تواضروس على الاستقامة وعدم الانحراف وراء الخطية.

 

كما شارك فى الصلاة عدد كبير من الأقباط بالإسكندرية، وسط فرحة بحضور البابا نواضروس وسيطرت أجواء البهجة على الكنيسة، حيث تزينت الكنيسة بزينة رأس السنة وتم تخصيص ركن خاص لـ"مزود البقر" احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

 

من جهة أخرى شهدت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تشديدات أمنية مكثفة، وتم إغلاق الشارع الرئيسى المؤدى إلى الكنيسة والشوارع المحيطة بها مع تخصيص 2 بوابة للكشف المعادن.

 البابا تواضروس بالمرقسية

البابا تواضروس بالمرقسية


جانب من حضور الآباء الكهنة
جانب من حضور الآباء الكهنة


البابا تواضروس
البابا تواضروس


البابا تواضروس يصلى
البابا تواضروس يصلى


أثناء الصلاة
أثناء الصلاة


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