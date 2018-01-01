صور.. الآلاف يحتفلون برأس السنة بجادة الشانزلزيه فى العاصمة الفرنسية باريس

صور.. الآلاف يحتفلون برأس السنة بجادة الشانزلزيه فى العاصمة الفرنسية باريسالإثنين، 01 يناير 2018 04:30 ص
(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)
احتشد آلاف الفرنسيين والسياح بشارع الشانزلزيه بباريس للاحتفال بليلة رأس السنة ومشاهدة عرض بالصوت والضوء على واجهة قوس النصر جرى نقله عبر خمس شاشات عملاقة على طول الجادة الشهيرة.
وبدأ العرض البصري، الذى نظمته باريس للسنة الرابعة على التوالى عند قوس النصر قبل 20 دقيقة من منتصف الليل حيث أبرز معالم العاصمة الفرنسية وشوارعها الشهيرة.
وفى تمام منتصف الليل أُطلقت الألعاب النارية وتعالت أصوات الفرنسيين والسياح المتواجدين ترحيبا بالعام الجديد.
وكانت بلدية باريس قد حشدت نحو 1850 شرطيا لتأمين الاحتفال بالشانزلزيه من إجمالى 10 آلاف و500 شرطى منتشرين فى أنحاء العاصمة الفرنسية وحدها علما بأن عدد أفراد قوات الأمن الذين تم حشدهم فى فرنسا هذه الليلة وصل إلى نحو 140 ألفا.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تدابير استثنائية تحسبا لوقوع أعمال إرهابية ولمواجهة أى انحرافات سلوكية أو أعمال شغب مصاحبة للاحتفال.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
اخويا هايص وانا لايص
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