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الإثنين، 01 يناير 2018 09:47 ص
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صور.. الآلاف يحتفلون برأس السنة بجادة الشانزلزيه فى العاصمة الفرنسية باريس

الإثنين، 01 يناير 2018 04:30 ص
صور.. الآلاف يحتفلون برأس السنة بجادة الشانزلزيه فى العاصمة الفرنسية باريس احتفالات فرنسا


(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)
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احتشد آلاف الفرنسيين والسياح بشارع الشانزلزيه بباريس للاحتفال بليلة رأس السنة ومشاهدة عرض بالصوت والضوء على واجهة قوس النصر جرى نقله عبر خمس شاشات عملاقة على طول الجادة الشهيرة.

وبدأ العرض البصري، الذى نظمته باريس للسنة الرابعة على التوالى عند قوس النصر قبل 20 دقيقة من منتصف الليل حيث أبرز معالم العاصمة الفرنسية وشوارعها الشهيرة.

وفى تمام منتصف الليل أُطلقت الألعاب النارية وتعالت أصوات الفرنسيين والسياح المتواجدين ترحيبا بالعام الجديد.

وكانت بلدية باريس قد حشدت نحو 1850 شرطيا لتأمين الاحتفال بالشانزلزيه من إجمالى  10 آلاف و500 شرطى منتشرين فى أنحاء العاصمة الفرنسية وحدها علما بأن عدد أفراد قوات الأمن الذين تم حشدهم فى فرنسا هذه الليلة وصل إلى نحو 140 ألفا.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تدابير استثنائية تحسبا لوقوع أعمال إرهابية ولمواجهة أى انحرافات سلوكية أو أعمال شغب مصاحبة للاحتفال.

2018
2018

 

احتفالات فرنسا
احتفالات فرنسا

 

ألعاب الليزر
ألعاب الليزر

 

اللحظة الأخيرة في 2018
اللحظة الأخيرة في 2018

 

الملايين جادة الشنزليزية
الملايين جادة الشنزليزية

 

الملايين
الملايين

 

برج إيفل
برج إيفل

 

تجمع الآلاف
تجمع الآلاف

 

جادة الشانزليزية
جادة الشانزليزية

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

روسمات علي الجدرات
رسوماتعلي الجدرات

 

روسمات
رسومات

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

اخويا هايص وانا لايص

..................

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