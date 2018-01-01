صور.. احتفال السائحين ومواطنى أسوان بأعياد رأس السنة للعام الجديد





أسوان - صلاح المسن

شهدت مدينة أسوان احتفال السائحين ومواطنى المحافظة بأعياد رأس السنة للعام الميلادى الجديد 2018، حيث خرجت المئات من الأسر والعائلات والشباب للاحتفال بهذه المناسبة فى مختلف الميادين و الشوارع الرئيسية ، وأيضاً طريق كورنيش النيل وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة وإطلاق الألعاب النارية وصفارات البواخر السياحية معلنه قدوم العام الجديد.

ومن جانبه أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على أن هذه المشاركة الواسعة من المواطنين للاحتفال بقدوم العام الجديد يعكس روح التلاحم والترابط والتماسك بين أبناء الشعب المصرى العظيم بمسلميه ومسيحية ككتلة واحدة لن يفتتها أى محاولات خبيثة أو هدامة لافتاً إلى أن الاحتفالات الشعبية تؤكد على الإرادة القوية التى يتحلى بها المصريين أمام أى تحديات وخاصة الإرهاب الأسود ، كما يبعث برسالة للعالم أجمع بحالة الاستقرار والأمن والأمان التى تشهدها محافظات مصر فى ظل الجهود الدؤوبة من الشرطة والقوات المسلحة لبسط يد الأمن فى الشارع المصرى والتصدى لأى محاولات لتعكير صفو الاحتفالات .

وأشار مجدى حجازى إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية قد استعدت مبكراً لأعياد الكريسماس والميلاد بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتطوير والتشجيرمؤكداً على أن عام 2018، سيكون عام جنى الثمار لما بذل من جهود خلال الفترة الماضية من أجل تحسين مستوى المعيشة والخدمات لأهالى أسوان حيث سيتم إنهاء العديد من المشروعات الاستثمارية التى ستساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ومصنع كيما 2 ومصنع الأسمدة الجديد بالسباعية ومشروع الدواجن بتوشكى ، علاوة على المنطقة الصناعية والحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة وأيضاً منطقة كسارات الذهب بالعدوة بإدفو.

وأضاف حجازى بأنه بالتوازى سيشهد العام الجديد أيضاً العديد من النقاط المضيئة التى تتمثل فى إنهاء حزمة من المشروعات الخدمية وخاصة فى قطاعات الإسكان والصحة والتعليم ، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية من شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى والأنفاق والكهرباء والغاز الطبيعى.