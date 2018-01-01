صور.. إجراءات أمنية مشددة فى شوارع لندن تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة

صور.. إجراءات أمنية مشددة فى شوارع لندن تزامنا مع الاحتفالات برأس السنةالإثنين، 01 يناير 2018 01:36 ص
انتشار الشرطة البريطانية
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق
شددت الشرطة البريطانية، إجراءاتها الأمنية فى شوارع لندن لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وخوفًا من العمليات الإرهابية التى تهدد بها الجماعات المسحلة.
وانتشرت الشرطة البريطانية مدججة بالأسلحة وسط شوارع لندن، وظهرت تسير بجوار الأهالى الذين يحتفلون بأعياد الميلاد والكريسماس، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعرضت العاصمة البريطانية لندن، لهجمات انتحارية تسببت فى مقتل وإصابة المئات، وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنها فى العام المنصرم 2017.
احتفالات لندن
الشرطة في شوارع لندن
أهالي لندن يحتفلون
تأمينات الشرطة في لندن
تفتيش الأهالي في لندن
جانب من احتفالات لندن
إضافة تعليق
مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة