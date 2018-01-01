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صور.. إجراءات أمنية مشددة فى شوارع لندن تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة

الإثنين، 01 يناير 2018 01:36 ص
صور.. إجراءات أمنية مشددة فى شوارع لندن تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة انتشار الشرطة البريطانية


كتب عبد الوهاب الجندى
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شددت الشرطة البريطانية، إجراءاتها الأمنية فى شوارع لندن لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وخوفًا من العمليات الإرهابية التى تهدد بها الجماعات المسحلة.

وانتشرت الشرطة البريطانية مدججة بالأسلحة وسط شوارع لندن، وظهرت تسير بجوار الأهالى الذين يحتفلون بأعياد الميلاد والكريسماس، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعرضت العاصمة البريطانية لندن، لهجمات انتحارية تسببت فى مقتل وإصابة المئات، وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنها فى العام المنصرم 2017.

احتفالات لندن
احتفالات لندن

 

الشرطة في شوارع لندن
الشرطة في شوارع لندن

 

أهالي لندن يحتفلون
أهالي لندن يحتفلون

 

تأمينات الشرطة في لندن
تأمينات الشرطة في لندن

 

تفتيش الأهالي في لندن
تفتيش الأهالي في لندن

 

جانب من احتفالات لندن
جانب من احتفالات لندن

 


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