صور.. إجراءات أمنية مشددة فى شوارع لندن تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة





كتب عبد الوهاب الجندى

شددت الشرطة البريطانية، إجراءاتها الأمنية فى شوارع لندن لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، وخوفًا من العمليات الإرهابية التى تهدد بها الجماعات المسحلة.

وانتشرت الشرطة البريطانية مدججة بالأسلحة وسط شوارع لندن، وظهرت تسير بجوار الأهالى الذين يحتفلون بأعياد الميلاد والكريسماس، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعرضت العاصمة البريطانية لندن، لهجمات انتحارية تسببت فى مقتل وإصابة المئات، وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنها فى العام المنصرم 2017.



احتفالات لندن



الشرطة في شوارع لندن



أهالي لندن يحتفلون



تأمينات الشرطة في لندن



تفتيش الأهالي في لندن