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صور.. آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس بورسعيد

الإثنين، 01 يناير 2018 01:10 ص
صور.. آلاف الأقباط يؤدون قداس ‏‎رأس السنة بكنائس بورسعيد قداس راس السنة بإحدى كنائس بورسعيد


بورسعيد – محمد عزام
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أدى‎ ‎آلاف الأقباط بمحافظة بورسعيد، مساء الأحد، قداس رأس السنة؛ وذلك فى كنائس المحافظة، وسط حالة من الاستنفار الأمنى لقوات مديرية الأمن.

كانت قد رصدت كاميرا "اليوم السابع"، صلاة قداس رأس السنة من داخل كنيسة الأنبا بيشوى الكائنة بميدان المنشية؛ حيث ترأس ‏إقامة ‏الصلاة القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر والقس إرميا فهمى و كبار كهنة وآباء الكنيسة.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس‎ ‎الدينية، والترانيم الخاصة بتلك المناسبة ‏بجانب حضور‎ ‎العديد من رجال الدين المسيحى .

يذكر أنه كانت قد قامت إدارة مرور بورسعيد بوضع الحواجز الحديدية بعرض الشوارع المؤدية إلى الكنائس لاسيما شارع محمد على والذي يقع به مجمع للكنائس لتأمينها، وانتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة فى الشوارع لضبط أية عناصر خارجة عن القانون.

 

قداس راس السنة بإحدى كنائس بورسعيد
قداس راس السنة بإحدى كنائس بورسعيد

 

أقباط بورسعيد يؤدون قداس راس السنة
أقباط بورسعيد يؤدون قداس راس السنة

 

الأقباط يؤدون قداس رأس السنة
الأقباط يؤدون قداس رأس السنة

 

داخل إحدى الكنائس ببورسعيد
داخل إحدى الكنائس ببورسعيد

 

أحد القساوسة خلال القداس
أحد القساوسة خلال القداس

 

قداس راس السنة الميلادية ببورسعيد
قداس راس السنة الميلادية ببورسعيد

 


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