صادرات نفط العراق من حقول الجنوب عند 3.5 مليون برميل يوميا

بلغت مستوى قياسيا فى ديسمبر
صادرات نفط العراق من حقول الجنوب عند 3.5 مليون برميل يومياالإثنين، 01 يناير 2018 04:36 م
نفط - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤولان بقطاع النفط اليوم الإثنين، إن صادرات العراق من الخام من موانيء البصرة الجنوبية ارتفعت لمستوى قياسى عند 3.535 مليون برميل يوميا فى ديسمبر من 3.5 مليون برميل فى الشهر السابق.
وترتفع صادرات الجنوب مع سعى العراق لتعويض توقف الشحنات من حقول كركوك بالشمال فى منتصف أكتوبر بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.
ويجرى تصدير معظم الخام العراقى عبر موانيء الجنوب.
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