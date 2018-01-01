صادرات نفط العراق من حقول الجنوب عند 3.5 مليون برميل يوميا





رويترز

قال مسؤولان بقطاع النفط اليوم الإثنين، إن صادرات العراق من الخام من موانيء البصرة الجنوبية ارتفعت لمستوى قياسى عند 3.535 مليون برميل يوميا فى ديسمبر من 3.5 مليون برميل فى الشهر السابق.

وترتفع صادرات الجنوب مع سعى العراق لتعويض توقف الشحنات من حقول كركوك بالشمال فى منتصف أكتوبر بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

ويجرى تصدير معظم الخام العراقى عبر موانيء الجنوب.