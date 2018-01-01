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الإثنين، 01 يناير 2018 07:04 م
خالد صلاح
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بلغت مستوى قياسيا فى ديسمبر

صادرات نفط العراق من حقول الجنوب عند 3.5 مليون برميل يوميا

الإثنين، 01 يناير 2018 04:36 م
صادرات نفط العراق من حقول الجنوب عند 3.5 مليون برميل يوميا نفط - أرشيفية


رويترز
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 قال مسؤولان بقطاع النفط اليوم الإثنين، إن صادرات العراق من الخام من موانيء البصرة الجنوبية ارتفعت لمستوى قياسى عند 3.535 مليون برميل يوميا فى ديسمبر من 3.5 مليون برميل فى الشهر السابق.

وترتفع صادرات الجنوب مع سعى العراق لتعويض توقف الشحنات من حقول كركوك بالشمال فى منتصف أكتوبر بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

ويجرى تصدير معظم الخام العراقى عبر موانيء الجنوب.

 

 


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