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الإثنين، 01 يناير 2018 07:06 م
خالد صلاح
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صادرات كوريا الجنوبية تصعد فى ديسمبر .. وتسجل مستوى قياسيا فى 2017

الإثنين، 01 يناير 2018 12:52 م
صادرات كوريا الجنوبية تصعد فى ديسمبر .. وتسجل مستوى قياسيا فى 2017 بنك كوريا الجنوبية المركزى


رويترز
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ساهم نمو الطلب العالمى على رقائق الذاكرة  والبتروكيماويات، فى ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 8.9 بالمائة فى ديسمبر، لتسجل الصادرات فى 2017 أعلى مستوى على الإطلاق من حيث القيمة.

وأظهرت بيانات اليوم الإثنين، إن صادرات العام كله قفزت 573.9 مليار دولار بما يعادل 15.8 فى المائة ليكون عام 2017 الأفضل منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة فى عام 1956.

وما زالت حكومة كوريا الجنوبية تتوقع نموا قويا العام الحالى، ولكنه أكثر تواضعا عند أربعة فى المائة، ومع استفادة الاقتصاد من ازدهار التجارة العالمية، رفع البنك المركزى فى البلاد أسعار الفائدة لأول مرة فيما يزيد على ست سنوات فى نوفمبر.

وجاءت الزيادة فى ديسمبر البالغة 8.9 بالمائة أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين فى استطلاع أجرته رويترز عند 10.3 بالمائة وتراجعت قليلا عن زيادة نسبتها 9.5 بالمائة فى نوفمبر 

وقفزت الواردات 13 بالمائة فى ديسمبر مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز الزيادة التوقعات التى أشارت لنمو نسبته 12.1 فى المئة فى استطلاع رويترز و12.7 بالمئة فى الشهر السابق.

وقالت وزارة التجارة إن الواردات ارتفعت 17.7 بالمئة فى 2017 بدعم من ارتفاع فى المعدات اللازمة لإنتاج رقائق الذاكرة ومنتجات الشاشات.


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