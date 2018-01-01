شوارع مصر الجديدة تضيئ بـ"الأحمر والأبيض" فى الاحتفال برأس السنة

شوارع مصر الجديدة تضيئ بـ"الأحمر والأبيض" فى الاحتفال برأس السنةالإثنين، 01 يناير 2018 12:23 ص
الاحتفال برأس السنة
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اكتست الشوارع والميادين المصرية باللونين الأحمر والأبيض، الفرحة باحتفالات أعياد الميلاد التى تتجلى فى زى "بابا نويل"، احتفالا برأس السنة الميلادية.
وفى هذا الصدد ترصد عدسة "اليوم السابع" مظاهر البهجة والفرح فى احتفالات المصريين بتلك المناسبة بميدان "الكوربة" بمصر الجديدة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
شعب جميل
فعلا شعب جميل و محتاج يفرح و يضحك. اختفوا يا طيور الظلام مش ح تقدروا على الشعب العظيم . يا رب أحفظ شعب مصر