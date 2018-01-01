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شوارع مصر الجديدة تضيئ بـ"الأحمر والأبيض" فى الاحتفال برأس السنة

الإثنين، 01 يناير 2018 12:23 ص
شوارع مصر الجديدة تضيئ بـ"الأحمر والأبيض" فى الاحتفال برأس السنة الاحتفال برأس السنة


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اكتست الشوارع والميادين المصرية باللونين الأحمر والأبيض، الفرحة باحتفالات أعياد الميلاد التى تتجلى فى زى "بابا نويل"، احتفالا برأس السنة الميلادية.
 
وفى هذا الصدد ترصد عدسة "اليوم السابع" مظاهر البهجة والفرح فى احتفالات المصريين بتلك المناسبة بميدان "الكوربة" بمصر الجديدة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 

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رأس السنة

احتفالات رأس السنة

2017

ميدان الكوربة

بابا نويل



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

شعب جميل

فعلا شعب جميل و محتاج يفرح و يضحك. اختفوا يا طيور الظلام مش ح تقدروا على الشعب العظيم . يا رب أحفظ شعب مصر

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