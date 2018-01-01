شهود عيان: سائق "توك توك" يطلق النار على محل خمور بالعمرانية ويصيب اثنين





كتب إيهاب المهندس

قال شهود عيان، إن سائق "توك توك" أطلق النار على محل خمور بشارع الدكتور بالعمرانية الغربية، مما أدى لإصابة اثنين من المحل وتم نقلهم إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة للقبض على الجانى وكشف تفاصيل الحادث، فى الوقت الذى أغلقت فيه مداخل ومخارج العمرانية الغربية لسرعة القبض على المتهم.