شقيقان يتخلصان من شخص بإلقاء جثته فى مصرف ويطلبان فدية بالمنيا

شقيقان يتخلصان من شخص بإلقاء جثته فى مصرف ويطلبان فدية بالمنياالإثنين، 01 يناير 2018 03:17 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار
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تخلص شقيقان من أحد الأشخاص فى إحدى قرى مركز مغاغة ،وألقيا بجثته فى مصرف .
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا إخطارا من مأمور مركز مغاغة يفيد تلقيه بلاغا عن العثور على جثة لشاب ملقاة فى أحد المصارف بمركز مغاغة ، وبالانتقال تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقان، وأنهما قاما بقتله وألقياه فى مصرف بإحدى القرى، بعد أن استدرجاه إلى الزراعات، وطلبا من ذويه فديه مالية لإطلاق سراحه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة
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