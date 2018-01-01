شاهد.. كيف دعم مفوض الجوار الأوروبى السياحة داخل مصر ؟





كتبت: إنجى مجدى

فى رد واضح على الادعاءات التى تطلقها بعض الصحف ووسائل الإعلام الغربية بشأن الوضع الأمنى داخل مصر، حرص يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالجوار ومفاوضات التوسع على قضاء عطلة رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد داخل مصر، للتأكيد على ما تشهده معالمها السياحية. ومزاراتها الآثرية من أمن واستقرار.

وعلى حسابه الشخصى بموقع التدوين المصغر "تويتر"، نشر يوهانس هان صوراً له وهو فى أحد المعالم الآثرية داخل الأقصر، قائلاً، إنه حرص على قضاء عطلة عيد الميلاد هذا العام تضامناً معها ضد الإرهاب. وتابع إن هذه العطلة كانت فرصة للتعرف على التراث الثقافى الغنى فى مصر، وإظهار التضامن مع شعبها بعد ما شهده من هجمات فى وقت سابق.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المسئول الأوروبى عبر الريتويت وتسجيل الإعجاب بتدوينته التى اختار أن يبدأ بها العام الجديد مع متابعيه.