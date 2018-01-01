video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. كيف دعم مفوض الجوار الأوروبى السياحة داخل مصر ؟

الإثنين، 01 يناير 2018 03:41 م
شاهد.. كيف دعم مفوض الجوار الأوروبى السياحة داخل مصر ؟ يوهانس هان


كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

فى رد واضح على الادعاءات التى تطلقها بعض الصحف ووسائل الإعلام الغربية بشأن الوضع الأمنى داخل مصر، حرص يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالجوار ومفاوضات التوسع على قضاء عطلة رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد داخل مصر، للتأكيد على ما تشهده معالمها السياحية. ومزاراتها الآثرية من أمن واستقرار.
 
وعلى حسابه الشخصى بموقع التدوين المصغر "تويتر"، نشر يوهانس هان صوراً له وهو فى أحد المعالم الآثرية داخل الأقصر، قائلاً، إنه حرص على قضاء عطلة عيد الميلاد هذا العام تضامناً معها ضد الإرهاب. وتابع إن هذه العطلة كانت فرصة للتعرف على التراث الثقافى الغنى فى مصر، وإظهار التضامن مع شعبها بعد ما شهده من هجمات فى وقت سابق.
 
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المسئول الأوروبى عبر الريتويت وتسجيل الإعجاب بتدوينته التى اختار أن يبدأ بها العام الجديد مع متابعيه.
 
يوهانس هان يحتفل بالعام الميلادى الجديد فى مصر
يوهانس هان يحتفل بالعام الميلادى الجديد فى مصر

 


إضافة تعليق

الاتحاد الاوروبى

السياحة

مصر

مفوض الاتحاد الاوروبى

الاقصر

الارهاب



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة