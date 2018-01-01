شاهد فى دقيقة.. "السوبر مون" أول ظاهرة فلكية تستقبل 2018





كتب ــ محمود راغب - تصميم كريم عامر

الملايين بالوطن العربى على موعد مع "القمر السوبر" تزامنا مع أول أيام العام الجديد، فى أول ظاهرة فلكية لعام 2018، حيث يكتمل بدر القمر فيما يسمى بالقمر العملاق مساء اليوم الاثنين 1 يناير 2018 .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه كافة التفاصيل والمعلومات عن "القمر العملاق" وتوقيت ظهوره وسبب حدوث هذه الظاهرة، وذلك فى نقاط مبسطة فى السطور التالية.

1- يكتمل بدر القمر فيما يسمى بالقمر العملاق أو القمر السوبر مساء اليوم الاثنين 1 يناير 2018

2- يظهر القمر ضخماً بنسبة 14% وأكثر إشراقا بنسبة 30% من القمر العادى

3- سبب هذه الظاهرة هو مرور القمر بالقرب من نقطة الحضيض فى مداره حول الأرض

4- تبلغ المسافة بين القمر والأرض حوالى 360 ألف كيلومتر فقط

5- يمكن الاستدلال على وجود القمر السوبر عن طريق ارتفاع منسوب المد والجزر بالمدن الساحلية

6- يشرق البدر العملاق أو القمر السوبر مع غروب الشمس ويبقى فى السماء طوال الليل

7- يغرب القمر العملاق مع شروق الشمس فجر الثلاثاء 2 يناير

8- القمر البدر يظهر مرتين فى شهر يناير، مرة فى أوله وهو البدر الأكبر والثانى يكتمل يوم 31 يناير