"سيكو مصر" تعلن فتح باب الحجز المسبق لأول هاتف مصرى الصنع "Nile X"





كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر" صاحبة أول هاتف محمول يتم تصنيعه في السوق المصرية، عن فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الجديد Nile X والمقرر طرحه رسمياً في الأسواق خلال النصف الثاني من شهر يناير.

ويمكن لكافة العملاء داخل مصر وخارجها، الاتصال على رقم الكول سنتر التابع للشركة عبر الرقم المختصر 19242 للقيام بتسجيل طلبات الحجز المسبق للهاتف الذي يأتي بسعر 4200 جنيه مصري، حيث ستكون الأولوية في الحصول على أول شحنة من الهاتف لهؤلاء الذين قاموا بالحجز المسبق، نظرا للإقبال الكبير الذي لمسته الشركة من الإعلان عن الموعد الرسمى لطرح الهاتف بالأسواق.

من جانبه، أعرب المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"،فى بيان اليوم ، عن سعادته بحالة السعادة والفخر التي انتابت المصريين بعد الإعلان عن إطلاق هاتف مصري الصنع ويحمل شعار "Made in Egypt"، والذي يأتي بإمكانيات متميزة وسعر تنافسي، لافتا إلى أن الكول سنتر التابع للشركة تلقى عشرات الآلاف من المكالمات لحجز الهاتف الجديد والاستفسار عن سعره وإمكانياته وأماكن توافره.

وكانت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، قد أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول هاتف محمول مصري تم تصنيعه في مصنع الشركة في المنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط الجديدة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2017 ، وهو الأمر الذي لاقى استحسان الرئيس الذي أكد حرصه على تشجيع ودعم المنتجات المصرية.

وتتيح الشركة أيضا فرصة حجز الموديلات المتنوعة لهواتفها مصرية الصنع والتي تبدأ أسعارها من 200 جنيه وحتى 4200 جنيه.

والهواتف المتاحة للحجز هي:

"هاتف Mini 3" ويأتي بسعر 200 جنيه مصري.

"هاتف Plus 2 3G" بسعر 850 جنيها مصري.

"هاتف Plus 2 4G" بسعر 1000 جنيه مصري.

"هاتف Diamond 2" بسعر 2000 جنيه مصري.

"هاتف Nile X" بسعر 4200 جنيه مصري.