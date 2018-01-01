سيارة بمقطورة تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان.. وتعطل حركة قطارات الصعيد





كتب رضا حبيشى

اقتحمت سيارة نقل بمقطورة تحمل رقم 60824 نقل أسيوط شريط السكة الحديد أثناء مسيرها على الطريق البرى بالكيلو متر 850 و600 بين "الأعقاب" و"بلانة" بمحافظة أسوان، وانحدرت على مسار القطارات مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة.

ولجأت هيئة السكة الحديد إلى تشغيل حركة القطارات للاتجاهين على سكة مفردة بسبب تعطيل السيارة النقل على الأتجاهين، بجانب تخفيض سرعة القطارات بالمنطقة، لحين إزاحة السيارة من على شريط السكة الحديد.