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سقوط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية

الإثنين، 01 يناير 2018 07:30 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية مخدرات - ارشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، القبض على5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والبانجو والاقراص المخدرة بقصد  الاتجار، وذلك فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط  كلا من المتهم " حسن.ف.ح"17 عاما عاطل وبحوزته 80 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ف.أ"54 عاما عاطل وبحوزته 14 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ح.ف"34 عاما عاطل وبحوزته 15 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سامح.ج.س"31 عاما ميكانيكى وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م"18 عاما عاطل، وبحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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